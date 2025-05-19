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Самарцев старшего поколения приглашают на летние программы

19 мая 2025 11:12
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Самарцев старшего поколения приглашают на летние программы

Самарский Дворец ветеранов презентовал летние проекты для жителей «серебряного возраста». 

 В парке Победы по понедельникам и четвергам с 8:30 для самарцев старшего возраста будут проходить утренние зарядки со специальным комплексом упражнений. 

 На танцплощадке «Ретро» со 2 июня по средам с 15:00 будет звучать джаз, народные композиции, медленные и быстрые танцы. 

 По четвергам с 15:00 всех желающих приглашают на площадку «Караоке хором». Сбор участников – около Дворца ветеранов на Мориса Тореза, 103а.

 Также для всех желающих будут проходить экскурсии по парку Победы и объектам монументального искусства, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

 Узнать подробности или уточнить расписание можно в группе учреждения https://vk.com/dvoretc_veteranov?ysclid=maowosyeee582276815 или по телефону: 8(846)261-49-22.

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