самарцев «серебряного возраста» приглашают пройти курсы компьютерной грамотности во Дворце ветеранов

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Так, при Самарском Дворце ветеранов (https://vk.com/dvoretc_veteranov) работают объединения по интересам, проводятся познавательные и развлекательные программы, которые пользуются заслуженной популярностью у самарцев.

Дворец ветеранов продолжает набор всех желающих на курсы компьютерной грамотности. Обучение длится три месяца, занятия проходят дважды в неделю. Программа поможет освоить гаджеты и улучшить повседневную жизнь.

Запись по адресу: ул. Мориса Тореза 103-а, каб. №5, или по телефону: 8(846)261-49-22.

Люди старшего поколения после завершения обучения смогут знакомиться со свежими новостями в интернете, просматривать любимые сериалы или фильмы в удобное время, общаться с одноклассниками, знакомыми или коллегами с помощью социальных сетей, оплачивать коммунальные или сотовые услуги, покупать товары или билеты онлайн.