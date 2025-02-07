Самарцев с ограниченными возможностями здоровья и волонтеров приглашают к участию в творческих мастер-классах

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Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр» реализует при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области проект «Семейное творчество и инклюзия». Как сообщают организаторы, он направлен на укрепление взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, а также на популяризацию традиционных семейных ценностей.



До конца сентября пройдут бесплатные творческие занятиям по нескольким направлениям. Участники будут создавать мозаику в древнерусском стиле, расписывать русские народные игрушки – текстильных кукол и изделия из глины, им предстоит научиться ткать.



Присоединиться к проекту «Семейное творчество и инклюзия» и раскрыть свои творческие способности приглашают подростков и молодых людей с инвалидностью в возрасте от 14 до 35 лет; представителей многодетных и малообеспеченных семей, а также членов семей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов с ментальными и иными нарушениями. Принять участие в мастер-классах могут специалисты и волонтеры социальных, образовательных и культурных учреждений, а также социально ориентированных НКО Самарской области.



Подать заявку на участие в мастер-классах можно здесь. Узнать более подробную информацию об этом проекте – в группе «Инклюзивного ресурсного центра», а также в группе «Инклюзивной школы декоративно-прикладного искусства» или по телефону «Инклюзивного ресурсного центра»: +7 (996) 729-14-47.

Фото: администрация Самары