Самарцев с ограниченными возможностями здоровья и волонтеров приглашают к участию в творческих мастер-классах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.
Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.
Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства
По легенде, в одном из цехов произошла авария, розлив масла привел к возгоранию.
В Тольятти подвели итоги деятельности и отработали навыки тушения пожара на «АвтоВАЗе»
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С. Местами гололедица.
8 февраля в регионе, без осадков, местами изморозь, до -8°С
Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
На лыжной базе «Чайка» прошла подготовка трасс к предстоящим выходным
Врачи провели костную аутопластику, фиксацию перелома металлофиксатором. Особенность такой операции - использование трансплантата из собственных тканей организма.
Тольяттинские врачи травматологи-ортопеды предотвратили разрушение сустава у девочки после ДТП
Юлия Некрасова отобралась в состав кандидатов в сборную России на сезон 2025-2026 года.
Самарская спортсменка выиграла Кубок России по стрельбе из лука
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев с ограниченными возможностями здоровья и волонтеров приглашают к участию в творческих мастер-классах

7 февраля 2025 17:11
177
Создание мозаики, роспись игрушек и ткачество.

Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр» реализует при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области проект «Семейное творчество и инклюзия». Как сообщают организаторы, он направлен на укрепление взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, а также на популяризацию традиционных семейных ценностей.


До конца сентября пройдут бесплатные творческие занятиям по нескольким направлениям. Участники будут создавать мозаику в древнерусском стиле, расписывать русские народные игрушки – текстильных кукол и изделия из глины, им предстоит научиться ткать.


Присоединиться к проекту «Семейное творчество и инклюзия» и раскрыть свои творческие способности приглашают   подростков и молодых людей с инвалидностью в возрасте от 14 до 35 лет; представителей многодетных и малообеспеченных семей, а также членов семей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов с ментальными и иными нарушениями. Принять участие в мастер-классах могут специалисты и волонтеры социальных, образовательных и культурных учреждений, а также социально ориентированных НКО Самарской области.


Подать заявку на участие в мастер-классах можно здесь. Узнать более подробную информацию об этом проекте – в группе «Инклюзивного ресурсного центра», а также в группе «Инклюзивной школы декоративно-прикладного искусства» или по телефону «Инклюзивного ресурсного центра»: +7 (996) 729-14-47.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.
07 февраля 2025, 19:40
Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет
Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях. Общество
109
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
07 февраля 2025, 19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Общество
109
В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.
07 февраля 2025, 18:57
Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства
В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки. Общество
135
В центре внимания
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
102
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
232
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
264
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
590
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
542
Весь список