Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни

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Самарцев приглашают на яркое и вкусное событие – 2-й Самарский Ежегодный "Русский двор: фестиваль постной кухни", который состоится в Вербное Воскресенье, 13 апреля 2025 года, в 12:00. (0+)

Место встречи: живописная территория Храма Сергия Радонежского по адресу: Самара, ул. Черемшанская 244А, сообщает Русская Община Самара.

Фестиваль организован с целью просвещения и привлечения внимания православных христиан к традициям Великого поста, постной кухни и русской культуры. В рамках мероприятия будут работать следующие тематические направления:

• Блюда Русской постной кухни.

• Художественное слово сочетается с пением старинных духовных песен (духовных стихов) под гусли и колёсную лиру от Надежды Малывановой

• Метание гири – испытайте свою силу и ловкость!

• Фланкировка – полюбуйтесь мастерством владения казачьей шашкой.

• Рубка шашкой – от Самарского отделения Федерации рубки шашкой Казарла.

• Русская традиционная игра "Кила"

• Подвижные игры для детей.

• Станция СВО.

Приходите всей семьей, приводите друзей и проведите этот светлый праздник в душевной атмосфере, наслаждаясь вкусной едой и народными играми!