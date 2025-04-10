Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни

Самарцев приглашают на яркое и вкусное событие – 2-й Самарский Ежегодный "Русский двор: фестиваль постной кухни", который состоится в Вербное Воскресенье, 13 апреля 2025 года, в 12:00. (0+)
Место встречи: живописная территория Храма Сергия Радонежского по адресу: Самара, ул. Черемшанская 244А, сообщает Русская Община Самара.
Фестиваль организован с целью просвещения и привлечения внимания православных христиан к традициям Великого поста, постной кухни и русской культуры. В рамках мероприятия будут работать следующие тематические направления:
• Блюда Русской постной кухни.
• Художественное слово сочетается с пением старинных духовных песен (духовных стихов) под гусли и колёсную лиру от Надежды Малывановой
• Метание гири – испытайте свою силу и ловкость!
• Фланкировка – полюбуйтесь мастерством владения казачьей шашкой.
• Рубка шашкой – от Самарского отделения Федерации рубки шашкой Казарла.
• Русская традиционная игра "Кила"
• Подвижные игры для детей.
• Станция СВО.
Приходите всей семьей, приводите друзей и проведите этот светлый праздник в душевной атмосфере, наслаждаясь вкусной едой и народными играми!