Самарцев приглашают в амфитеатр «Филин» на трансляцию Международного конкурса Интервидение

Самарцев приглашают на уникальное музыкальное событие с трансляцией Международного конкурса Интервидение 2025!
20 сентября 2025 года, 20:30–23:00
4-я очередь набережной Волги, амфитеатр «Филин»
14+
Что вас ждёт:
Выступления талантливых артистов
Живая музыка
Трансляция конкурса Интервидение
Уютная атмосфера с горячим чаем
В программе:
Вокальный дуэт Александра Байдачная и Антона Рубана
Творческий коллектив с участием Михаила Чудакова, Алексея и Кирилла Халитовых
Интерактив со зрителями
Ведущий вечера: Алексей Ягунов
Не пропустите! Будет ярко, музыкально и патриотично!
Фото: администрация Самары