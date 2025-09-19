Самарцев приглашают в амфитеатр «Филин» на трансляцию Международного конкурса Интервидение

83

Самарцев приглашают на уникальное музыкальное событие с трансляцией Международного конкурса Интервидение 2025!

20 сентября 2025 года, 20:30–23:00

4-я очередь набережной Волги, амфитеатр «Филин»

14+

Что вас ждёт:

Выступления талантливых артистов

Живая музыка

Трансляция конкурса Интервидение

Уютная атмосфера с горячим чаем

В программе:

Вокальный дуэт Александра Байдачная и Антона Рубана

Творческий коллектив с участием Михаила Чудакова, Алексея и Кирилла Халитовых

Интерактив со зрителями

Ведущий вечера: Алексей Ягунов

Не пропустите! Будет ярко, музыкально и патриотично!

Фото: администрация Самары