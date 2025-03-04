Самарцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучший скворечник – 2025»!

198

В конкурсе могут принять участие все желающие.

Критерии оценки работ:

- материал изготовления - дерево

- соблюдение основных правил при изготовлении скворечника (скворечник должен быть безопасен для птиц)

- мастерство исполнения

- оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)

- на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать

ФИ участника, номер контактного телефона.

(бумажку клейте на скотч, а не на клей)

Прием работ осуществляется до 28 марта 2025 года до 18.00 (включительно) в научно-просветительском отделе зоопарка (либо на охране) по адресу ул. Ново - Садовая,146

Выставка работ и награждение победителей состоятся в рамках празднования Международного дня птиц 1 апреля. Время уточняется.

Все участники конкурса получат сертификаты за участие в электронном виде. По окончании мероприятия скворечники можно будет забрать (в течение недели).

Контактный телефон: 8(846)926 11 27