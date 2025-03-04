Самарцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучший скворечник – 2025»!

В конкурсе могут принять участие все желающие.
Критерии оценки работ:
- материал изготовления - дерево
- соблюдение основных правил при изготовлении скворечника (скворечник должен быть безопасен для птиц)
- мастерство исполнения
- оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)
- на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать
ФИ участника, номер контактного телефона.
(бумажку клейте на скотч, а не на клей)
Прием работ осуществляется до 28 марта 2025 года до 18.00 (включительно) в научно-просветительском отделе зоопарка (либо на охране) по адресу ул. Ново - Садовая,146
Выставка работ и награждение победителей состоятся в рамках празднования Международного дня птиц 1 апреля. Время уточняется.
Все участники конкурса получат сертификаты за участие в электронном виде. По окончании мероприятия скворечники можно будет забрать (в течение недели).
Контактный телефон: 8(846)926 11 27