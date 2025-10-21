Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

154

Жители Самары и области могут подать заявку на участие в федеральном конкурсе «Креативное поколение» — хакатоне креативных ИИ-проектов, направленном на развитие технологий в сфере творчества и образования. Участники со всей страны уже проходят обучение и разрабатывают собственные идеи с помощью генеративных нейросетей.

Проект объединяет начинающих разработчиков, педагогов, студентов и предпринимателей, которые хотят научиться использовать искусственный интеллект в креативных индустриях и создавать решения, востребованные рынком.

«Искусственный интеллект — это фундаментальный инструмент трансформации многих отраслей, в том числе креативных индустрий, — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш. — Его развитие является национальным приоритетом и наша задача — обеспечить плавную и эффективную интеграцию этой технологии в творческие процессы. Конкурс «Креативное Поколение» создан именно для этого: он даёт людям разного уровня подготовки практические навыки и возможность воплотить свои идеи в жизнь с помощью ИИ, превратив их в решения, востребованные индустрией и рынком».

К участию приглашаются школьники, студенты, начинающие специалисты и все, кто интересуется технологиями и креативными индустриями. Участников ждёт бесплатное обучение, консультации экспертов, менторская поддержка и шанс представить свой проект широкой аудитории. Победители получат возможность доработать свои идеи с индустриальными партнёрами и заявить о них на федеральном уровне.

Конкурс включает семь номинаций, охватывающих направления от медиа и дизайна до образования и технологий. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 9 декабря.

Титульным партнером проекта выступает Сбер: с его нейросетевой моделью GigaChat конкурсанты будут выполнять ключевые задания. Среди индустриальных партнёров мероприятия — Самолет, «Аеон Девелопмент» и ГК «А101» Конкурс запущен при поддержке АНО «Креативная экономика», Фонда «Московский инновационный кластер» и Альянса в сфере ИИ.