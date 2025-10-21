Я нашел ошибку
Главные новости:
Власти Самарской области оставили в программе капремонта дома с износом выше 70%
Власти Самарской области оставили в программе капремонта дома с износом выше 70%
В Самаре обнаружили серьёзные превышения вредных веществ в воздухе в двух районах
В Самаре обнаружили серьёзные превышения вредных веществ в воздухе в двух районах
В 2026 году жителям Самарской области пообещали качественные изменения в работе общественного транспорта
В 2026 году жителям Самарской области пообещали качественные изменения в работе общественного транспорта
Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»
Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»
Разница в цене между комнатами и студиями достигла 2,5 раз и продолжает расти
Разница в цене между комнатами и студиями достигла 2,5 раз и продолжает расти
Постоянным водителям такси снизят комиссию с 1 ноября
Постоянным водителям такси снизят комиссию с 1 ноября
Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн
Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн
В Самаре выходит на новый этап ремонт улицы Дачной
В Самаре выходит на новый этап ремонт улицы Дачной
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

21 октября 2025 21:33
154
Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

Жители Самары и области могут подать заявку на участие в федеральном конкурсе «Креативное поколение» — хакатоне креативных ИИ-проектов, направленном на развитие технологий в сфере творчества и образования. Участники со всей страны уже проходят обучение и разрабатывают собственные идеи с помощью генеративных нейросетей.

Проект объединяет начинающих разработчиков, педагогов, студентов и предпринимателей, которые хотят научиться использовать искусственный интеллект в креативных индустриях и создавать решения, востребованные рынком.

«Искусственный интеллект — это фундаментальный инструмент трансформации многих отраслей, в том числе креативных индустрий, — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш. — Его развитие является национальным приоритетом и наша задача — обеспечить плавную и эффективную интеграцию этой технологии в творческие процессы. Конкурс «Креативное Поколение» создан именно для этого: он даёт людям разного уровня подготовки практические навыки и возможность воплотить свои идеи в жизнь с помощью ИИ, превратив их в решения, востребованные индустрией и рынком».

К участию приглашаются школьники, студенты, начинающие специалисты и все, кто интересуется технологиями и креативными индустриями. Участников ждёт бесплатное обучение, консультации экспертов, менторская поддержка и шанс представить свой проект широкой аудитории. Победители получат возможность доработать свои идеи с индустриальными партнёрами и заявить о них на федеральном уровне.

Конкурс включает семь номинаций, охватывающих направления от медиа и дизайна до образования и технологий. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 9 декабря.

Титульным партнером проекта выступает Сбер: с его нейросетевой моделью GigaChat конкурсанты будут выполнять ключевые задания. Среди индустриальных партнёров мероприятия — Самолет, «Аеон Девелопмент» и ГК «А101» Конкурс запущен при поддержке АНО «Креативная экономика», Фонда «Московский инновационный кластер» и Альянса в сфере ИИ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
190
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
186
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
367
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
415
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
461
Весь список