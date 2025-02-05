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Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале сетевой акции «Поздравь воина, Защитника Отечества». Самарцев приглашают отправить письма и поздравительные открытки для офицеров и солдат Российской армии, принимающих участие в специальной военной операции, а также проходящих лечение после ранений.

Отправка писем на фронт – давняя традиция, о которой многим хорошо известно по временам Великой Отечественной войны. В те годы знаменитые письма-треугольники стали для миллионов солдат не просто средством общения с родными, близкими, а порой и с совсем незнакомыми людьми, – но и олицетворением надежд и чаяний, напоминанием о том, ради кого и чего стоит продолжать борьбу. В наши дни такие весточки защитники Отечества всё так же встречают с большим интересом и теплотой. Они напоминают бойцам о доме и о мирной жизни – обо всём том, с чем солдаты разлучены.

Как следует писать письмо на фронт? Строгих требований к содержанию текста нет. Вероятно, следует немного рассказать о себе: получателю будет интересно узнать, чьё письмо он читает. Бойцам всегда приятно прочесть слова благодарности за их нелёгкую службу, а также пожелания удачи в бою, здоровья и скорого возвращения домой.

Сетевая акция «Поздравь воина, Защитника Отечества» пройдёт с 4 по 28 февраля 2025 года. Принять в ней участие и отправить свою весточку бойцу можно по ссылке . Поступившие письма будут переданы адресатам как можно скорее.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

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