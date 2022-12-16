Самарцев приглашают на своп-вечеринку «Зимняя сказка»

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В субботу, 17 декабря, в 13:00 в молодёжном лофте StrelkaHall пройдет предновогодняя своп-вечеринка «Зимняя сказка». Это инновация в решении экологических проблем.

Участникам предлагается принести свою праздничную нарядную одежду, обувь, аксессуары, костюмы, маски – всё, что может потребоваться для создания новогоднего образа, а также ёлочные игрушки, гирлянды и прочие украшения для дома, которыми они больше не пользуются. Обменяться ими можно с другими посетителями.

Каждый участник сможет забрать и принести не более 6 вещей. Своп осуществляется на безвозмездной основе, поэтому гость, пришедший без вещей, может также принять участие.

Во время своп-вечеринки участников ждут мастер-классы: они смогут создать зимние украшения из кружева, узнают, как приступить к реализации идей на «Ёлке желаний», а также изменят свои вещи на кастомайзинге.

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