Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Самара Эльдара Рязанова»

5 июня в 16:00 открываем сезон пешеходных экскурсий, сообщает пресс-служба Музея Эльдара Рязанова. Мы приглашаем вас на экскурсию «Самара Эльдара Рязанова». Запись по телефону 332-05-16.
Поговорим о том
- как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова
- почему семья мамы режиссёра переехала в Самару
- что за бизнес был у дедушки Рязанова
- как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты
- и посетим рязановские места нашего города.
5 июня, суббота, 16:00
Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)
Цена: 200 рублей
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Экскурсия идёт 2 часа