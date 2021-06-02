Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Самара Эльдара Рязанова»

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5 июня в 16:00 открываем сезон пешеходных экскурсий, сообщает пресс-служба Музея Эльдара Рязанова. Мы приглашаем вас на экскурсию «Самара Эльдара Рязанова». Запись по телефону 332-05-16.



Поговорим о том

- как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова

- почему семья мамы режиссёра переехала в Самару

- что за бизнес был у дедушки Рязанова

- как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты

- и посетим рязановские места нашего города.



5 июня, суббота, 16:00

Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)

Цена: 200 рублей



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Экскурсия идёт 2 часа