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Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий

1 октября 2024 09:40
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Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий

10 октября в центре труда и отдыха «Станкозавод» состоится масштабное событие — Ночная ярмарка вакансий. Организатором мероприятия выступает региональная служба занятости
 
 В ходе ярмарки состоятся: собеседования с работодателями, карьерные консультации от специалистов службы занятости, выступление диджея, презентации рабочих мест и карьерное шоу «Реальное собеседование».
 
 На площадке будут работать карьерные консультанты и психолог, гости смогут получить информацию об услугах и сервисах службы занятости. Кроме того, состоится лекция о развитии большого бренда, секретное содержание которой организаторы пока не раскрывают.
 
 «В Самаре впервые пройдет такое мероприятие в формате вечерней ярмарки. Это новый подход к работе с молодёжью, который использует служба занятости. Уверен, что ярмарка станет эффективной площадкой для знакомства молодых людей с современным рынком труда и поможет им в дальнейшем трудоустройстве» - , отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.
 
 Свои вакансии представят работодатели из сфер промышленности, розничной торговли, сотовой связи и нефтяной промышленности. Соискатели прямо на площадке смогут пройти собеседование и найти работу. Участников ярмарки также ждёт большой розыгрыш призов.
 
 Ночная ярмарка вакансий стартует 10 октября в 17:30 в центре труда и отдыха «Станкозавод» (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 128/1). В эти же дни на Станкозаводе пройдёт выставка профессий, где будут представлены 30 рабочих мест для профориентации молодёжи.

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