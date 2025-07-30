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Самарцев приглашают на бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»

30 июля 2025 10:32
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приглашают на бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»

9 августа в рамках совместного проекта департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара и туроператора по внутреннему туризму «Сказка Странствий» состоится восьмая бесплатная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» из цикла «Гостеприимный горожанин». 

Она пройдет с 10:00 до 13:00.

 Запись на экскурсию проводится через форму в группе ВКонтакте туроператора «Сказка Странствий» - vk.com/samaraexcursions. Здесь же опубликованы условия и правила участия в проекте «Гостеприимный горожанин». 

Участниками экскурсии могут стать все жители Самары старше 7 лет, подписанные на группу vk.com/samaraexcursions. Количество мест ограничено.

 Обратите внимание, к организаторам поступают только заполненные на 100% заявки, поэтому в форме регистрации необходимо заполнять все поля. Заявка заполняется на каждого участника экскурсии в возрасте 18+ самостоятельно с личного аккаунта, так как выдается Согласие на обработку персональных данных. После объявления «СТОП» заявки не учитываются. 

Приглашаем Вас принять участие в проекте и получить новые знания и яркие впечатления!

Теги: Мероприятия

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