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Самарцев приглашают к участию во Всероссийском молодежном форуме Движения Первых «iВолга»

15 мая 2024 15:39
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С 23 по 31 июля 2024 года на территории Самарской области состоится Всероссийский молодежный форум Движения Первых «iВолга».

С 23 по 31 июля 2024 года на территории Самарской области состоится Всероссийский молодежный форум Движения Первых «iВолга». В этом году событие будет организовано в «гибридном» формате с проживанием участников в палаточном лагере на площадке проведения форума (пос.Прибрежный, Мастрюковские озера, Фестивальный парк) и онлайн трансляцией отдельных направлений программы форума с использованием дистанционных технологий.

Программа форума включает в себя образовательную, культурно-досуговую программы, конкурс проектов и нетворкинг. Она направлена на повышение уровня знаний и компетенций участников форума в определенной области и реализуется в рамках 11 тематических смен:

смена «Вожатые Первых»;

смена «Родные - Любимые»;

смена «Мастера воспитания»;

смена «Единство смыслов»;

смена «Поколение Первых»;

смена «Первые. Медиа и дипломатия»;

смена «Первые. Наука и образование»;

смена «Первые. Спорт и туризм»;

смена «Первые. Культура и искусство»;

смена «Первые. Волонтерство и экология»;

смена «Первые. Патриотизм и историческая память».

Отметим, что регистрация участников форума осуществляется до 28 мая 2024 года (включительно). Для участия во Всероссийском молодежном форуме Движения Первых «iВолга» каждый претендент обязан пройти регистрацию на официальном сайте форума ivolgaforum.ru. Необходимо в полной мере заполнить заявку. 

Теги: Самара

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