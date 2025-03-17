Самарцев приглашают к участию в фестивале- конкурсе художественного творчества ветеранов и членов их семей «Никто не забыт»

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В Самаре продолжается прием заявок на XIV открытый фестиваль-конкурс художественного творчества ветеранов городского округа Самара и членов их семей «Никто не забыт», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Учредитель конкурса – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, организатор – Самарский Дворец ветеранов.

Фестиваль-конкурс направлен на создание условий для раскрытия творческого потенциала ветеранов, активизацию их творческого ресурса в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, а также на популяризацию военно-патриотической тематики, выраженной в литературе, музыкальных произведениях.

Участниками мероприятия могут стать самодеятельные авторы и исполнители, вокальные ансамбли из числа учащихся, молодежи, ветеранов, подавшие заявку в установленные Положением сроки. Организаторы принимают заявки до 25 марта 2025 года в двух вариантах: оригинал в письменной или в печатной форме с личной подписью в МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103А. Заявки также можно присылать по электронной почте: org@dv-samara.ru (в теме письма «Никто не забыт»).

Все желающие, допущенные к конкурсному отбору, имеют право участвовать в фестивале-конкурсе в любой заявленной номинации:

– «Художественное чтение, театральное искусство»;

– «Инструментальное искусство»;

– «Вокал (солисты, ансамбли, хоры)».

Каждый конкурсант в номинациях: «Художественное чтение, театральное искусство», «Инструментальное искусство», «Вокал» может представить не более двух произведений с обязательным указанием авторов. Эти произведения должны быть героико-патриотической направленности (связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов).

Фестиваль-конкурс пройдет в два этапа:

– Отборочные этапы фестиваля-конкурса в заочном формате;

– Финальный этап – гала-концерт лауреатов и дипломантов мероприятия в номинациях: «Художественное чтение, театральное искусство», «Инструментальное искусство», «Вокал». Он состоится ориентировочно 24 апреля 2025 года.

Узнать более подробную информацию о фестивале-конкурсе можно по телефону: 8(846) 261-56-66.