Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
14 октября 2025 11:32
19 октября в России отмечается День отца. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника Российской Федерации, Академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова запускает большой всероссийский семейный флешмоб и приглашает жителей Самарской области к участию.

Организаторы предлагают опубликовать фото или видео с поздравлениями, благодарности отцам и рассказом о папе, возможно, кто-то вспомнит смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисует папин портрет.

Для того, чтобы стать участником семейного флешмоба необходимо до 19 октября выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященные папе. Пост необходимо отметить хештегами#деньотца2025 и #ФондАндреяПервозванного. Также необходимо подписаться на страницу Фонда Андрея Первозванного. Важно помнить, что аккаунт в социальной сети должен быть открытым.

Победители всероссийского флешмоба получат призы. Случайным выбором будут определены 10 участников, которые получат подарки от Фонда Андрея Первозванного.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 24 октября на сайте Фонда https://fap.ru/ и странице ВК https://vk.com/fap_fund.

Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
400
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
378
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
287
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1138
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
654
