Самарцев предупреждают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду

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От информации «Приволжского УГМС» 20 января в Самарской области ожидается сильный снег, метель при видимости 500 м и менее и усиление юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы. Объявлен желтый уровень опасности.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на многих автодорогах региона ограничено или временно прекращено движение автотранспорта.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей отказаться от поездок на личных автомобилях без крайней необходимости. Зимняя дорога, особенно в условиях сильного снега, метели и ограниченной видимости, требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

Автовладельцам, все-таки рискнувшим отправиться в путь в период непогоды, сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать определённые правила:

- Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- отправляясь в путь, заполните топливом полный бак автомобиля и дополнительно канистру;

- заранее проверьте исправность аккумулятора, не лишним будет приобрести автономное пусковое устройство;

- положите в багажник трос, лопату и цепи противоскольжения или антипробуксовочную ленту;

- возьмите в дорогу теплые вещи, еду, воду, термос с горячим питьем, лекарства, спички и фонарь на случай выхода из строя аккумулятора;

- во избежание снежных заносов, не допускайте резких маневров и обгонов;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте. обеспечьте безопасность себя и других участников дорожного движения, оставаясь дома до улучшения погодных условий. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем.

Обязательно следите за сообщениями о погоде. В целях своевременного получения экстренной информации о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях рекомендуем использовать мобильное приложение «МЧС России».

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): «101» – единый номер пожарных и спасателей, «112» – единый номер экстренных служб.