Самарцев предупреждают: тополиный пух – источник пожарной опасности

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Наступает пора цветения тополей. В это время необходимо особое внимание уделять противопожарной безопасности. Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость.

Чтобы избежать пожара, необходимо своевременно очищать территорию от тополиного пуха, предварительно смочив его водой и убрав в мусорный контейнер.

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 04.04.2025 № 323 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара» в период с 14.04.2025 по 31.10.2025 запрещено разведение костров, сжигание мусора, пуха, сухой растительности и отходов, применение огневых эффектов.