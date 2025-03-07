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Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

7 марта 2025 12:29
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Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

В период оттепелей специалисты администрации Самары совместно с представителями ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области и городским поисково-спасательным отрядом регулярно проводят профилактические рейды, где разъясняют жителям об опасности выхода на тонкий лед.   

 Взрослым необходимо проводить беседы с детьми об опасности выхода на ледовое покрытие, пресекать игры и шалости на тонком льду, не оставлять детей без присмотра у водоёмов. Это очень опасно. 

Соблюдайте правила поведения на водных объектах и помните, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности! 

 Обращаем внимание граждан, если вы стали очевидцем несчастного случая на водоеме или сами попали в аналогичную ситуацию, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. При возможности позвоните в службу спасения.

 Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:
- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;
- Служба спасения – 01, 101, 112;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79; 
- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;
- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

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