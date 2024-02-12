Самарцам расскажут о любовных объявлениях в дореволюционной периодике

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15 февраля (четверг) в 18.30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Ищу тебя: любовные объявления в дореволюционной периодике Самары» (12+). Ее прочитает историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная.

Сейчас для знакомства чаще всего используются социальные сети и специальные мобильные приложения, но более 100 лет назад этот процесс происходил совершенно по-другому. Одним из способов, например, были объявления в местных газетах. На лекции посетители узнают, как знакомились в XIX – начале ХХ веков на примере дореволюционной самарской периодики, познакомятся с основными требованиями к кандидатурам и выяснят, чем можно было заинтересовать молодую даму или кавалера.