Я нашел ошибку
Главные новости:
В Крыму жара побила абсолютный максимум за всю историю наблюдений
В Крыму жара побила абсолютный максимум за всю историю наблюдений
Молния попала в самарца в Батуми
Молния попала в самарца в Батуми
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами
Тольяттинка нашла в своей постели метровую змею
Тольяттинка нашла в своей постели метровую змею
В Самаре для 1 176 многоквартирных домов утвердили управляющую компанию
В Самаре для 1 176 многоквартирных домов утвердили управляющую компанию
Ранее судимый житель Волжского района избил доставщика еды и ушел, не оплатив заказ
Ранее судимый житель Волжского района избил доставщика еды и ушел, не оплатив заказ
Самарская областная научная библиотека приглашает обсудить вопросы интеллектуальных прав
Самарская областная научная библиотека приглашает обсудить вопросы интеллектуальных прав
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.27
0.16
EUR 100.74
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам рассказали про главный тренд в украшениях в 2024 году

12 сентября 2024 11:46
104
Самарцам рассказали про главный тренд в украшениях в 2024 году

Многослойность в украшениях продолжает оставаться одним из главных трендов сезона, демонстрируя свою устойчивость и популярность среди модниц. О том, как такой стиль позволяет выразить индивидуальность, а также какие бесконечные возможности для креативного самовыражения открывает, рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

Многослойность в украшениях предлагает простой, но эффектный способ разнообразить образ. Ключевая идея заключается в сочетании нескольких изделий одного типа (например, цепочек или колец) одновременно. При этом одно из них может быть ярким акцентом и центром композиции, или же, наоборот, все украшения равноценны по своей роли и создают интересный гармоничный микс, построенный на нюансах цвета, фактуры или формы.

Удачно сочетаются цепочки различной длины и плетения с необычным колье, например с небольшими декоративными элементами по всей длине или одной акцентной подвеской. Оптимальным обычно является сочетание 2-3 цепочек, разной длины (от 40 до 70 см), хотя в зависимости от желаемого эффекта и стиля может быть больше.

Тренд на многослойность не ограничивается только шейными украшениями. Популярность набирает сочетание массивных колец, подобранных в одном стиле. Особенно эффектно выглядят текстурные изделия неправильной формы в сочетании с более простыми по форме, дополненными элементами символики и текста. По этому же принципу можно комбинировать разные по ширине и дизайну браслеты, создавая стильный акцент.

На пике популярности находятся многослойные комбинации для украшения ушей: это всевозможные каффы, хаггисы, серьги для пирсинга ушей, серьги для нескольких проколов, соединенные цепочками. Такие модные виды сережек можно сочетать как с классическими, так и непарными или моносерьгами, включая свою фантазию и креатив.

При создании многослойных комплектов украшений важно учитывать разнообразие материалов и текстур. Смешивание разных металлов добавит интересный контраст. Использование натуральных камней или кристаллов разных форм и размеров придаст яркость и шик образу. Нити из бусин или текстильные шнурки с подвесками привнесут легкость и непринужденность. Не стоит забывать про кожаные элементы, такие как браслеты или колье: они добавят немного брутальности.

Интересно, что данный тренд достаточно универсален, уместен практически для любого стиля. Например, для минимализма — это лаконичные гладкие кольца простых форм. Для бохо — многослойные колье с натуральными камнями, текстильными и другими элементами декора. А для гранжа можно взять массивные браслеты, кожаные шнурки с подвесками, элементы «состаренной» фактуры и «грубой» обработки.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2024  10:14
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
156
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
468
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
1359
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
389
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
638
Весь список