Самарцам рассказали про главный тренд в украшениях в 2024 году

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Многослойность в украшениях продолжает оставаться одним из главных трендов сезона, демонстрируя свою устойчивость и популярность среди модниц. О том, как такой стиль позволяет выразить индивидуальность, а также какие бесконечные возможности для креативного самовыражения открывает, рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

Многослойность в украшениях предлагает простой, но эффектный способ разнообразить образ. Ключевая идея заключается в сочетании нескольких изделий одного типа (например, цепочек или колец) одновременно. При этом одно из них может быть ярким акцентом и центром композиции, или же, наоборот, все украшения равноценны по своей роли и создают интересный гармоничный микс, построенный на нюансах цвета, фактуры или формы.

Удачно сочетаются цепочки различной длины и плетения с необычным колье, например с небольшими декоративными элементами по всей длине или одной акцентной подвеской. Оптимальным обычно является сочетание 2-3 цепочек, разной длины (от 40 до 70 см), хотя в зависимости от желаемого эффекта и стиля может быть больше.

Тренд на многослойность не ограничивается только шейными украшениями. Популярность набирает сочетание массивных колец, подобранных в одном стиле. Особенно эффектно выглядят текстурные изделия неправильной формы в сочетании с более простыми по форме, дополненными элементами символики и текста. По этому же принципу можно комбинировать разные по ширине и дизайну браслеты, создавая стильный акцент.

На пике популярности находятся многослойные комбинации для украшения ушей: это всевозможные каффы, хаггисы, серьги для пирсинга ушей, серьги для нескольких проколов, соединенные цепочками. Такие модные виды сережек можно сочетать как с классическими, так и непарными или моносерьгами, включая свою фантазию и креатив.

При создании многослойных комплектов украшений важно учитывать разнообразие материалов и текстур. Смешивание разных металлов добавит интересный контраст. Использование натуральных камней или кристаллов разных форм и размеров придаст яркость и шик образу. Нити из бусин или текстильные шнурки с подвесками привнесут легкость и непринужденность. Не стоит забывать про кожаные элементы, такие как браслеты или колье: они добавят немного брутальности.

Интересно, что данный тренд достаточно универсален, уместен практически для любого стиля. Например, для минимализма — это лаконичные гладкие кольца простых форм. Для бохо — многослойные колье с натуральными камнями, текстильными и другими элементами декора. А для гранжа можно взять массивные браслеты, кожаные шнурки с подвесками, элементы «состаренной» фактуры и «грубой» обработки.