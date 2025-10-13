Самарцам рассказали, как правильно идти за грибами

150

Советы грибникам дает облМЧС.

Грибной сезон в разгаре. Перед походом в лес:

Возьмите компас, спички, нож, воду, продукты, свисток, зарядите телефон.

Ознакомьтесь с прогнозом погоды, оденьтесь по сезону.

Пожилым людям и тем, кто принимает лекарства, не забудьте медикаменты.

Обсудите маршрут и время возвращения с родными.

Запоминайте ориентиры: деревья, камни и т.д.

Если вы заблудились:

Не паникуйте, остановитесь.

Слушайте звуки: лай собак, шум машин, поезда.

Залезьте на дерево, чтобы осмотреться.

Если вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер.

Двигаясь сами, ориентируйтесь по солнцу, линиям электропередач, дорогам, рекам.

Подавайте сигналы палкой о деревья.

МЧС России Самарской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности: не оставляйте костры без присмотра, не бросайте окурки.

Звоните спасателям с номера 112, даже без сим-карты или в роуминге.

Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.