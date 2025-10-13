Самарцам рассказали, как правильно идти за грибами

Советы грибникам дает облМЧС.
Грибной сезон в разгаре. Перед походом в лес:
Если вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер.
Двигаясь сами, ориентируйтесь по солнцу, линиям электропередач, дорогам, рекам.
Подавайте сигналы палкой о деревья.
МЧС России Самарской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности: не оставляйте костры без присмотра, не бросайте окурки.
Звоните спасателям с номера 112, даже без сим-карты или в роуминге.
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.