Самарцам рассказали, как получить выходной на День знаний

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области стала третьей.
В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой «Хоккей на Волге»
Также очередную медаль Раиф Амирхатович завоевал на ночном забеге в Самаре, пробежав дистанцию 10 километров. Он занял второе место.
Сотрудник УФСИН СО стал абсолютным призером Самарского международного марафона
Команды представляли Москву, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Татарстан, Оренбургскую, Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.
«Samara Open»: в Самаре на площади Куйбышева 343 команды сыграли в баскетбол 
Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово.
В посёлка Бузбаш Камышлинского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт
Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Учебно-тренировочный сбор пройдет со 2 сентября по 10 сентября.
В сборную Беларуси вызван защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин
С 26 сентября текущего года двухэтажным станет и поезд №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург.
КбшЖД: двухэтажными поездами перевезено около 1,5 млн пассажиров за семь месяцев 2024 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам рассказали, как получить выходной на День знаний

26 августа 2024 13:15
165
Самарцам рассказали, как получить выходной на День знаний

В День знаний многие родители хотели бы освободиться от работы, чтобы спокойно проводить ребенка в школу и не получить потом проблем от начальства. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье: это выходной день для большинства работников и организаций, а все традиционные мероприятия Дня знаний будут проводиться в ближайший рабочий день — 2 сентября.

Законодательно День знаний не является ни праздничным, ни выходным днем, поэтому, чтобы освободить его от работы, нужно знать все возможные для этого случая варианты.

Вариант №1. Такая возможность предусмотрена в вашей компании

Да, 1 сентября (или 2 сентября, как в этом году) по закону не является нерабочим праздничным днем. Но это не мешает вашему работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить тем, у кого есть дети школьного возраста, дополнительный выходной в этот день.

Многие работодатели сегодня предусматривают такую дополнительную гарантию. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и если есть, уточните, как ей воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного (или дошкольного) возраста.

Но обратите внимание: устанавливать или нет такую гарантию — право работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно искать иные варианты.

Вариант №2. Взять отпуск на это время

Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Если работодатель не против отпустить вас, вы будете освобождены от работы, но, правда, немного потеряете в зарплате.

Еще один способ — приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к этому дню. Если ваш отпуск запланирован графиком отпусков на другой период, попросите работодателя перенести его на нужные вам даты или попросите разделить отпуск на части и используйте одну из частей 1 сентября.

Учтите, что делить отпуск на части или переносить на другой период можно тоже только с согласия работодателя. Исключение — вы относитесь к льготной категории (например, многодетный родитель). В таком случае вы можете взять отпуск в любое удобное для вас время.

Вариант №3. Станьте донором

Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который сможете использовать в любое время (в том числе и 2 сентября).

Вариант №4. Получите дополнительный выходной за работу в выходной день

Если работодатель привлекал вас или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и используйте его 1 (или 2) сентября.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
608
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
325
начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
26 августа 2024  11:31
Начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
245
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
25 августа 2024  13:28
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
744
В регионе проходит второй этап проекта
25 августа 2024  12:46
В регионе проходит второй этап проекта "Команда развития Самарской области"
530
Весь список