Самарцам напомнили об опасностях, предостерегающих детей в Интернете и призвали выстраивать с детьми доверительные отношения

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Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят просветительские беседы, направленные на повышение правовой грамотности населения и профилактики мошенничества в отношении граждан.

Так, в Похвистневском районе в администрации города прошло собрание, посвящённое вопросам детской безопасности. Старший оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, капитан полиции Дмитрий Бибуков рассказал о безопасности в сети Интернет предупредил, что подростки зачастую становятся жертвами мошенников при поиске работы в социальных сетях.

Также капитан полиции рассказал, что за последнее время участились звонки от сотовых операторов, предлагающих с помощью смс-кода продлить договор пользования сим-картой и напомнил, что всегда нужно быть внимательными при общении с незнакомцами по телефону и ни в коем случае не сообщать собеседнику коды, пароли и данные банковских карт.

«Присланный код является кодом восстановления доступа к личному кабинету госуслуг, через который мошенник получает доступ к вашим персональным данным», — подчеркнул полицейский.

В свою очередь председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Вобликова призвала родителей выстраивать с детьми доверительные отношения, чтобы всегда знать с кем общается и чем интересуется ребенок в Интернете.

В завершение встречи гости напомнили слушателям алгоритм действий при встрече с мошенниками и номера телефонов полиции, по которым можно сообщить об известных фактах преступлений и правонарушений.