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Самарцам напоминают про особый противопожарный режим

15 апреля 2025 19:40
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Самарцам напоминают про особый противопожарный режим

 Напомним, что в Самаре с 1 апреля действует особый противопожарный режим. Снег сошел, земля высыхает, и сейчас самое опасное – это пал прошлогодней высохшей травы. Только за последние два дня на территории Самары произошло семь пожаров, к счастью, обошлось без жертв, они были быстро локализованы. От района, кстати, это не зависит – возгорания зафиксированы в Советском, Промышленном, Железнодорожном, Красноглинском районах.

С началом садово-огородного сезона, а тем более в предстоящие майские праздничные дни, ситуация может существенно осложниться. И не только из-за возгорания мусора и травы, но и по другим причинам. К трагедии могут привести неисправные электроприборы и печное оборудование, вовремя не вызванная из-за запаха газа аварийная служба. В наших силах это предотвратить. Правила просты и легко выполнимы – быть осторожным с огнем, и чувствовать свою ответственность за себя, своих родных и свое имущество. Особенно важно не оставлять без присмотра детей!

Берегите себя и своих близких.

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