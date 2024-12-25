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Самарцам напоминают правила безопасного обращения с пиротехническими изделиями

25 декабря 2024 18:28
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Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках.

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников, которые традиционно сопровождаются фейерверками, петардами, ракетами и другими пиротехническими изделиями, следует помнить основные правила безопасного обращения с ними.

«Неумелое и неправильное использование пиротехники, нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожарам, термическим ожогам, различным травмам. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от человека, - пояснил руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Евгений Вдовин. - Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя или оптового продавца. Это гарантирует качество и безопасность изделий».

Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках (с перечнем объектов, реализующих данную продукцию, можно ознакомиться в приложении).
При покупке пиротехники обязательно прочитайте инструкцию. Каждое подобное изделие должно иметь сертификат соответствия, в котором указывается класс опасности. Проверьте срок годности. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права продлить этот срок. Проверьте, не нарушена ли упаковка, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль).

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия. Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехническими устройствами.

При обращении с пиротехникой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать не подходите к фейерверку (петарде), чтобы удостовериться, что на нем нет тлеющих частей; 
- следует выждать не менее 10 минут, чтобы убедиться, что фейерверк (петарда) точно не взорвется; 
- ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком (петардой), все действия необходимо совершать на вытянутых руках;
- не используйте пиротехнику при ветре более 5 м/с;

Помните:
Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карманах брюк, рубашек и пиджаков. В момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние (это минимум 10-15 метров).
При запуске пиротехнического изделия необходимо убедится, что в радиусе указанном в инструкции нет деревьев, жилых домов, других построек. Запрещается производить запуск петард, фейерверков, ракет и прочих изделий внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных построек, новогодних елок.
Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни дети и подростки должны только в присутствии взрослых.
Если с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай, необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).

Помните! Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в праздники!

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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