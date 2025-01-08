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Самарцам напоминают: активный зимний отдых может таить опасность в случае несоблюдения правил безопасности

8 января 2025 13:04
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Самарцам напоминают: активный зимний отдых может таить опасность в случае несоблюдения правил безопасности

В Самарской области в период зимних каникул установилась достаточно теплая погода, которая дает возможность покататься на коньках, лыжах, «ватрушках», санках, ледянках. Однако следует помнить, что активный зимний отдых может таить опасность в случае несоблюдения элементарных правил безопасности. Выезд на тюбингах на проезжую часть, падения на необорудованных лыжных склонах, столкновения с деревьями и другими препятствиями во время катания на «ватрушках» или санках - вот самые распространенные происшествия. Зачастую жертвами беспечности взрослых при организации зимних развлечений становятся дети.

Следственное управление напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности, проявлять осторожность и бдительность во время развлечений и занятий зимними видами спорта. При организации зимнего досуга недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами, поскольку это может повлечь причинение травм отдыхающим. Кататься на лыжах следует только на тех склонах, где есть специально оборудованные трассы, не стоит выезжать за их пределы и игнорировать предупреждающие знаки. Соблюдение установленных правил, использование защитной экипировки, а также элементарная осторожность помогут сохранить жизнь и здоровье вам и вашим детям.

Для того, чтобы снизить риск получения травмы при катании на «ватрушке», следует помнить следующее:

• Ребенок должен спускаться на «ватрушке» исключительно под присмотром взрослых! Внимательно следите за тем, чтобы ребенок крепко держался за ручки. Ответственность за успешный спуск всегда лежит на родителях!

• Используйте тюбинг на специально оборудованном спуске, на заснеженном склоне с максимальным уклоном не более 20 градусов. На пути не должно быть препятствий – деревьев, трамплинов и мусора.

• Попробуйте сначала съехать с середины горки, посмотрите, куда трасса приводит «ватрушку». Если всё хорошо, можно подняться выше.

• Не пользуйтесь спусками рядом с автомобильным или железнодорожными путями.

• Катайтесь на «ватрушке» только сидя вперед ногами. Ни в коем случае стоя и лежа вперед головой или на животе. Не раскручивайте «ватрушку» перед спуском.

Просим граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений. Во время отдыха следить за своими детьми и не игнорировать запрещающие знаки. Организаторов досуга, в свою очередь, призываем всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь. Соблюдение правил и элементарная осторожность могут спасти жизнь!

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