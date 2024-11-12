Самарскую пожарно-спасательную часть посетили воспитанники детсада

В Самаре 1 пожарно-спасательную часть посетили 20 воспитанников подготовительной группы детского сада №300.
Огнеборцы показали юным гостям помещения части: диспетчерскую, где принимают вызовы на пожар, комнату отдыха, учебный класс.
Самой увлекательной частью экскурсии стало посещение гаража, где дошколята узнали об оснащении пожарных автомобилей, как и когда пожарные используют в работе аварийно-спасательное оборудование, как выглядит боевая одежда огнеборцев.
В завершение мероприятия ребятам рассказали, чем опасен огонь, и повторили правила безопасного обращения с ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО