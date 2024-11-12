Самарскую пожарно-спасательную часть посетили воспитанники детсада

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В Самаре 1 пожарно-спасательную часть посетили 20 воспитанников подготовительной группы детского сада №300.

Огнеборцы показали юным гостям помещения части: диспетчерскую, где принимают вызовы на пожар, комнату отдыха, учебный класс.

Самой увлекательной частью экскурсии стало посещение гаража, где дошколята узнали об оснащении пожарных автомобилей, как и когда пожарные используют в работе аварийно-спасательное оборудование, как выглядит боевая одежда огнеборцев.

В завершение мероприятия ребятам рассказали, чем опасен огонь, и повторили правила безопасного обращения с ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО