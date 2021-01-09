Самарскую область оцифровывают семимильными шагами

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Такие выводы следуют из отчета департамента информационных технологий и связи и связи губернии об итогах работы в в 2020 году в рамках реализации регионального проекта нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Согласно отчету, на сегодняшний день все государственные больницы и поликлиники подключены к сети интернет. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» составляет 33% (из плановых 30%).



Почти в два раза опережают планы темпы цифровизации образовательных учреждений. Доля организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» составляет 85% (вместо 40% ). Более половины органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов подключены к сети интернет — 55% из 40% по плану, сообщает СО ОНЛАЙН.

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