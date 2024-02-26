Самарскую космическую ракету вывезли на стартовый комплекс

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Сегодня, 26 февраля, ракета космического назначения «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома «Восточный».

Как информирует пресс-центр Госкорпорации «Роскосмос», после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты продолжили ее подготовку к пуску, который будет произведен с разгонным блоком «Фрегат».

Старт запланирован на 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени.

«Союз-2» - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса, разработанное и производимое РКЦ «Прогресс» (Самара), пишет TLTgorod.