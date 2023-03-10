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Самарскую дачу со слонами откроют для посетителей

10 марта 2023 12:58
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Самарскую дачу со слонами откроют для посетителей

Реставрация знаменитой дачи со слонами постепенно выходит на завершающий этап. По крайней мере появилась информация о том, какое будущее уготовано особняку.

— Срок завершения всех реставрационных работ по объекту — 2024 год. Всех работ, связанных с благоустройством территории — 2025 год, — сообщил в соцсетях депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

Уже известно, что здание откроют для посетителей. Раньше попасть на территорию объекта было просто нельзя. Власти планируют сделать место привлекательным в особенности для молодоженов. Для этого здесь обустроят фотозоны. Что же касается дальнейших этапов по реставрации дачи купца Головкина, то в планах заняться благоустройством земли вокруг строения:

— В частности, сделать лестницу, которая будет спускаться прямо к воде — там будет создан причал или дебаркадер (в стиле дома со слонами). Проплывающие на туристических паромах смогут подняться к памятнику архитектуры, — пишет политик.

Константин Павлович Головкин (1871–1925 гг.) — купец-миллионер, меценат, художник, фотограф, археолог, один из первых самарских автомобилистов. Принимал непосредственное участие в культурной жизни города, вместе с другими членами любительского кружка художников участвовал в организации ежегодных выставок картин, которые проходили в Самаре с 1891 по 1916 годы, позже основал нынешний Самарский областной художественный музей. В 1908–1909 годах по собственному проекту построил на берегу Волги дачу из пустотелого кирпича и бетонных блоков. Двор дачи художник украсил цементными скульптурами слонов. После революции здесь разместили госпиталь, а потом — детский дом. Затем особняк передали Водоканалу. Но последние несколько лет помещения пустовали. Однако в октябре 2018 года здание оказалось в центре скандала — здесь провели закрытую вечеринку.

Здание уже передали в федеральную собственность — Самарскому государственному техническому университету, пишет 63.ру. 

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