Самарским собакам разрешили лаять по ночам

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В Самарской губернской думе 11 апреля 2024 года на заседании комитета по законодательству рассмотрели областной закон об обеспечении тишины. Законодателями было предложено признать утратившим силу норму, предусматривающую административное наказание за собачий лай по ночам для хозяев животных.

На заседании комитета было отмечено, что данная норма существовала в Правилах содержания домашних животных, однако федеральный законодатель ее упростил.

В этой связи в Губдуме также решили от нее отказаться, пишет СитиТраффик.