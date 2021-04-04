Самарским рыбакам ограничат улов

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С 20 апреля в Самарской области введут ограничения на ловлю рыбы. Об этом сообщили представители федерального профильного агентства.

— В 2 километрах ниже и в 0,5 километра выше Жигулевской ГЭС действует постоянный запрет на ловлю рыбы. Но до 10 июня рыбакам разрешено пользоваться только одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом общее количество крючков на человека не должно превышать двух штук, — следует из документов ведомства.

Ограничения на ловлю рыбы в Самарской области устанавливают ежегодно. Это связано с сезоном нереста.

Аналогичные запреты регулярно накладывают и на любителей охоты. В начале весны чиновники ограничивают доступ любителей этого хобби в леса или определяют, каким оружием они могут пользоваться в то или иное время, пишет 63.ру.