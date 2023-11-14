Самарским пенсионерам рассказали о различных уловках, которые используют мошенники

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В рамках акции «Школа безопасности для пенсионеров», старший следователь следственного отдела майор юстиции Елена Ромоданова рассказала присутствующим в реабилитационном центра «Доблесть» о различных уловках, которые используют мошенники, чтобы завладеть денежными средствами жертвы. Следователь предупредила, что не стоит открывать дверь незнакомцам, которые представляются различными службами и организациями, если вы их не ждете. «Мошенники входят в доверие граждан и, пока один человек отвлекает пенсионера, другой похищает ценности из квартиры» — говорит майор юстиции.

Также Елена Ромоданова напомнила о распространённой схеме злоумышленников – «ваш родственник попал в ДТП». Сотрудник полиции пояснил, что, как правило, такие мошенники, занимают все телефоны жертвы бесперебойными звонками, пугают страшным известием и требуют деньги, тем самым вводят человека в состояние стресса, когда он не может здраво принимать решения.

«В таком случае не надо продолжать разговор с незнакомцем, следует выключить телефон, успокоится и обдумать всю услышанную информацию. Обратитесь за помощью к соседям, позвоните родственникам и проверьте информацию.» – Предостерегает следователь.

Председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе Татьяна Вобликова рассказала о правилах безопасности, которых надо придерживаться для сохранения своих данных. Общественница напомнила, что ни под каким предлогом нельзя сообщать данные своих банковских карт, паспорта и другую личную информацию незнакомцам по телефону. «Всегда помните, если ваши данные в банке под угрозой, счет сразу блокируют, и сотрудники банка пригласят вас в территориальное подразделение. Банковские организации, полиция и иные службы никогда не просят предоставить вашу личную информацию по телефону» – предупреждает Татьяна Вобликова.

По завершении мероприятия гражданам вручили специальные памятки, содержащие информацию о методах, которые используют злоумышленники, и номера телефонов, куда необходимо обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий.