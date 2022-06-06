Самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко стал призером Всероссийского конкурса

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Сегодня стали известны результаты 20-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей троллейбуса. Конкурс организован Минтрансом РФ и НИИАТ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Призовой фонд составил 500 000 рублей:

1 место – 300 000,

2 место – 150 000,

3 место – 50 000.

Помимо этого, каждый участник конкурса был награжден ценным подарком.



В этом году состязания впервые вышли за границы троллейбусного депо. В Омске практическая часть конкурса проводилась на Соборной площади, где не только омичи, но и гости города смогли по достоинству оценить профессионализм конкурсантов, в том числе и нашего земляка - Сергея Василенко. Он уступил лишь Светлане Нечепоренко, которая представляла команду принимающей стороны. Призовое третье место занял Вячеслав Юшкевич из Барнаула.

Фото: администрация Самары