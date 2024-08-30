Самарский Росреестр провел обучение сотрудников МФЦ

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Самарский Росреестр провел онлайн-обучение сотрудников Многофункционального центра по теме «Прием документов по отдельным видам регистрационных действий».

Начальник отдела регистрации ипотеки Аделаида Гук познакомила сотрудников МФЦ с алгоритмом регистрационных действий:

- арестов, запретов по заявлению заинтересованного лица;

- особенностях заявлений о наличии возражения, праве требования;

- о порядке приема документов от судебных приставов-исполнителей;

- о внесении изменений в паспортные данные, СНИЛС, электронную почту заявителей;

- об основаниях приостановления учетно-регистрационных действий;

- типичных ошибках в обращениях и т.д.

«Необходимость проведения семинаров обусловлена тем, что одной из приоритетных задач нашего Управления является сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий и снижение количества решений о приостановлении государственной регистрации прав, что напрямую зависит от качества приема документов», - отметила начальник отдела регистрации ипотеки Аделаида Гук.