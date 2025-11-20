Самарский Росреестр провел горячую линию

215

Множество телефонных звонков поступило в день проведения горячей линии Управлением Росреестра по Самарской области. Жители региона услышали ответы на свои вопросы в отношении земельных участков, расположенных на территории г. Самары, Волжского, Кинельского районов.

Были обозначены вопросы о возможности переоформления заброшенных участков на территории СНТ, о сроках освоения земельных участков, о необходимости межевания земельного участка для последующей продажи, о возможности отказа от права собственности.

«Процедура добровольного отказа от права собственности на земельный участок проста и понятна. Порядок государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от права собственности определен в ст. 56 Федерального Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», – отвечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына. – Прекращение права осуществляется на основании заявления собственника. Земельные участки, в том числе и доли в них, от которых отказались их собственники, переходят в собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования».

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области