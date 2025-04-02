Самарский Росреестр напоминает о защите своей недвижимости

355

Более 14 000 заявлений о запрете сделок без личного участия поступило в самарский Росреестр в I квартале 2025 года. Из них 30% заявлений было представлено в электронном виде.

Напоминаем, что подать такое заявление можно, придя в многофункциональный центр, или в электронном виде через «Личный кабинет», размещенный на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) без подписания усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Запись в ЕГРН вносится в срок не более пяти рабочих дней. Госпошлина за услугу не взимается.

Важно, что аннулировать такую запись можно только при личном обращении собственника в МФЦ, а при продаже недвижимости в присутствии собственника такая запись снимается автоматически.