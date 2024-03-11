Самарский росгвардеец - победитель окружного этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»

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Лейтенант полиции Бахадыр Акберов, который служит командиром взвода в УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, стал обладателем гран-при окружного этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора». Исполненная офицером песня «Донская лирическая» покорила сердца жюри.

Кроме него, в число призеров вошли сотрудник самарского ОМОН, картины которого участвовали в номинации «Изобразительное искусство», и самая юная участница смотра-конкурса Арина Овсянникова – дочь самарского росгвардейца. Она заняла первое место в номинации «Хореография».

В общей сложности в конкурсе участвовали более 50 талантов – военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала и членов их семей из всех регионов Приволжского федерального округа. Они соревновались между собой в семи номинациях: сольное пение, инструментальное исполнительство, хореография, вокально-инструментальные ансамбли, авторская песня, художественное чтение, изобразительное искусство.

В ходе отборочных туров с участниками конкурса были проведены мастер-классы по вокалу, хореографии и инструментальному искусству. Председатель конкурсной комиссии - заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии по военно-политической работе полковник Вячеслав Морозов отметил, что цель проекта - совершенствование и развитие творческого потенциала, эстетическое воспитание личного состава войск национальной гвардии Российской Федерации.

Победители окружного этапа будут защищать честь ПФО на всероссийском этапе смотра-конкурса «Солдаты Антитеррора», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области