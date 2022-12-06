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Самарский проект «Том Сойер Фест»: Ярмарка домов» стал лауреатом Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

6 декабря 2022 15:03
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От Самарской области на соискание Международной премии было подано более 900 проектов, 3 проекта стали финалистами.

В Доме молодёжи в Манеже подвели первые итоги Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – 2022. В торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. Лауреатом в номинации «Территория для жизни» стал самарский проект — Фестиваль «Том Сойер Фест» - 2022: Ярмарка домов».

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ объединила добровольцев из более чем 45 стран и 89 регионов России: волонтёров, крупные НКО, социально ответственный бизнес, журналистов и блогеров. От Самарской области на соискание Международной премии было подано более 900 проектов, из которых свыше 160 заявок прошли процедуру отбора, а 3 проекта стали финалистами:

- «Бегай в Тольятти» — организаторы проекта создают и развивают беговое сообщество в городе, проводят открытые забеги среди взрослого населения, детей, молодежи;

- «Самара-городок»: развитие паллиативной помощи в Самарской области — проект Благотворительного фонда «ЕВИТА», в рамках которого были переоборудованы паллиативные койко-места в 6 палатах первого в области детского паллиативного отделения на базе СОКБ им В.Д. Середавина;

-  Фестиваль «Том Сойер Фест» - 2022: Ярмарка домов», проект СРОО «За информационное общество», который и стал лауреатом Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022.

Первую школу «Том Сойер Фест» в Самаре провели в 2017 году   благодаря поддержке тогда еще сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова. С этого момента подобные общественные движения начали зарождаться в других регионах России.

«Для нас проект «Том Сойер Фест»: Ярмарка домов» является одним из самых интересных, эффективных и массовых в деле сохранения исторического наследия. Поэтому мы стараемся популяризировать его всеми возможными способами. На сегодняшний день мы охватываем 77 городов по всей стране, в нашем проекте принимают участие более 10 тыс. волонтёров, и за время существования Фестиваля, за 8 лет, мы отреставрировали около 130 зданий. Участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и лауреатство в нем для нас промежуточный результат, который мотивирует идти дальше, – подчеркивает директор СРОО «За информационное общество» Анастасия Кнор. - Эмоции были яркие. Было чувство удовлетворения от проделанной работы, от оцененного результата. Оказаться в числе лидеров среди всех проектов и единственным проектом из Самарской области — вызывало и до сих пор вызывает чувство гордости, для нас это очень почетно».

«Том Сойер Фест» — это Фестиваль восстановления исторической среды. В этом году было проведено 3 мероприятия: Школа «Том Сойер Феста» для новых городов-участников, спасение уникального для Самары «Дома с часами» купца Кожевникова на Коммунистической, 5, а также «Ярмарка домов», где волонтеры искали инвесторов для расселенных исторических домов, возвращая их в городскую среду с новыми функциями. Для этого в Самаре и других городах был выявлен ряд потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в восстановление исторических зданий. Кроме того, продолжается работа консультационного центра, который поддерживает как новые, так и уже существующие команды фестиваля в других городах.

Всего в заявочной кампании национального трека Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – 2022 приняло участие свыше 30 000 проектов со всей страны. Участники могли подать заявку в 9 номинациях: «Помощь людям», «Территория для жизни», «Страна возможностей», «Здоровье нации», «Большая перемена», «Медиапроект», «Лидер социальных изменений», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель». В финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ вышло 127 проектов, 15 из них направлены на помощь населению Донбасса и вынужденным переселенцам с освобождённых территорий. Победителями стали 56 проектов.

«Сегодня друг другу помогают все без исключения. Этот год еще раз доказал, насколько важно то объединение, которое произошло в рамках национальной акции #МЫВМЕСТЕ. Никто не остался в стороне, поэтому площадка форума #МЫВМЕСТЕ, площадка Дома молодёжи становится местом притяжения. Здесь собрались молодые неравнодушные ребята, наши ключевые партнёры, фактически все федеральные ведомства, крупнейшие компании страны, которые внесли большой вклад в развитие социальных проектов и добровольчества, и сегодня многие из получили награду в рамках Международной Премии #МЫВМЕСТЕ», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Помимо общественного признания, победители Премии #МЫВМЕСТЕ получают гранты до 3,5 млн рублей на развитие своих проектов, возможность принять участие в мероприятиях Фонда «Росконгресс», медиаподдержку от АНО «Национальные приоритеты» и других партнеров, дополнительные баллы в конкурсах платформы АНО «Россия – страна возможностей», путешествие по России и тиражирование практики через сеть Добро.Центров и сервис «АСИ Смартека».

Награждение победителей Премии #МЫВМЕСТЕ и праздничный концерт стали главными событиями первого дня Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – 2022. Полезная программа включала экскурсии по музеям, выставкам и значимым организациям Москвы. В Доме молодёжи гости форума приняли участие в насыщенной выставочной программе: они собирали продукты и подарки для российских военнослужащих на стенде #МЫВМЕСТЕ, учились оказывать первую помощь на площадке «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», узнавали про правила здорового образа жизни от «Волонтёров-медиков, перерабатывали вторсырье под руководством команды ГК «Росатом», учились водить поезд «Ласточка» в гостях у ОАО «РЖД» и не только. Также 5 декабря на форуме состоялся запуск «Ёлки желаний» – ежегодной благотворительной акции, в рамках которой люди могут совершить доброе дело и исполнить детские желания. Для этого достаточно снять с ёлки шар с мечтой ребёнка и подарить ему то, что он загадал. 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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