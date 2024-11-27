Самарский патриотический фестиваль укрепляет международные связи губернии

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26 ноября в Русском Доме в Берлине состоялась зарубежная премьера художественного фильма "Дорога к дому". Главные роли в нём исполнили Егор Бероев и Ксения Алферова. Режиссёр - Иван Шерстников. XIII Международный патриотический фестиваль «Борис Коценко представляет» продолжает популяризировать отечественную культуру в разных странах.

Фестиваль стал мостом межрегионального и международного культурного сотрудничества Самарской области от Калининградской области до Камчатского края и с разными странами от США до Королевства Камбоджа.

Самый продолжительный фестиваль в мире стал культурным символом Самарской области, повышающим её узнаваемость в России и за рубежом.