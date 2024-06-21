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Самарский патриотический фестиваль открылся в Королевстве Камбоджа

21 июня 2024 18:17
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 Российский центр науки и культуры в Королевстве Камбоджа  показывает цикл документальных фильмов «Чума. Хроники Третьего рейха», «Писательская рота», «Полководец»  режиссёра Максима Кузнецова.

21 июня в преддверии Дня памяти и скорби Российский центр науки и культуры в Королевстве Камбоджа  показывает цикл документальных фильмов «Чума. Хроники Третьего рейха», «Писательская рота», «Полководец»  режиссёра Максима Кузнецова.

Чем дальше от нас уходит Великая Отечественная, тем сложнее нашим современникам видеть за именами участников войны живых людей с их чувствами и личным отношением к происходившему тогда. Фильм «Полководец» помогает понять то время и людей, которые отражали нашествие, полагаясь только на свой опыт, мужество и на веру в победу. Это рассказ о противостоянии двух полководцев, от которого зависела не только судьба Москвы, но во многом и исход всей войны.

Показом фильмов впервые в Королевстве Камбоджа открылся  XIII Международный патриотический фестиваль «Борис Коценко представляет».  Напомним, что 31 мая в Республике Беларусь состоялся фестивальный показ фильма о космонавте из Самарской области «Авдеев. Открытый космос». Фильм рассказывает об уроженце города Чапаевска, Герое России, летчике-космонавте Сергее Авдееве. В эти дни фестивальные показы фильмов проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Краснодаре, Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Сургуте и других городах.

Впервые фестиваль был организован в Самарской губернии в 2005 году по задумке школьного учителя музыки Бориса Коценко, а спустя годы его география расширилась до более чем 20 субъектов Российской Федерации. Фестиваль знакомит россиян и жителей других стран с достижениями отечественной культуры, науки, образования. Проект не использует бюджетного и грантового финансирования.

«Без любви к своей истории, природе, культуре нет сильного государства. И эта любовь воспитывается с детства, передается из поколения в поколение. Ее основа – уважение национальных традиций, гордость за успехи, победы, достижения своего народа, – отметил художественный руководитель фестиваля Борис Коценко.– Представляя на фестивале разные жанры искусства – музыку, театр, кино, фотографию, народное творчество, представляя художников и артистов, молодых и уже известных, – мы стремимся показать зрителям, что нам есть кем и чем гордиться, что рядом постоянно зажигаются новые звезды и наша земля полнится достойными талантами».

В Самаре фестивальный показ фильма «Чума. Хроники Третьего рейха» состоится 22 июня в историческом парке «Россия - моя история» на улице Красноармейской, 131.  Мероприятие начнётся в субботу в 16:00.  Вход свободный. Фильм (12+) рассказывает об истории нацизма с момента его зарождения до разгрома в 1945 году. В нем представлены уникальные кадры немецких кинооператоров.

 

Фото:    пресс-служба Правительства Самарской области

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