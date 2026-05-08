Самарский областной художественный музей провёл цикл музейно-просветительских и творческих мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы

Главной темой программы стал «Плакат Победы», как художественный символ памяти, мужества и единства поколений.

Программа творческих встреч стартовала с «Бусинок», воспитанников детского сада №56. Юные участники и постоянные посетители музея в рамках программы «Музейная педагогика» познакомились с историей плакатного искусства, его особенностями и художниками-плакатистами.

Во время виртуальной музейной выставки «Родина, встречай героев!» ребята увидели работы и плакаты из собрания Самарского областного художественного музея, посвящённые Великой Отечественной войне. Продолжением творческой встречи стало знакомство с выставкой «Ключи от времени», где дети смогли почувствовать, как самарский художник Любовь Егорова передаёт через цвет свет, радость и ликование.

Завершением занятия стало создание коллективного «Плаката Победы» в технике коллажа. Работа, выполненная детьми, украсила группу детского сада в дни празднования 9 Мая.

Дополнительной темой программы, которая проходила в Самарском областном художественном музее несколько дней стали города-герои: символы стойкости, мужества и героической обороны в годы Великой Отечественной войны. Этому был посвящен мастер-класс по скетчингу «Города-герои» 12+

Участники создали авторские скетчи исторических и памятных мест городов-героев, обратившись к теме исторической памяти через современную графику.

Еще состоялось тематическое занятие «Голубь мира» (5+). Дети изготовили праздничные гирлянды ко Дню Великой Победы, используя цветную бумагу, ножницы, клей и фломастеры.

Цикл мероприятий накануне Дня Победы, стал частью музейной программы по сохранению исторической памяти, популяризации художественного наследия и вовлечению детей и подростков в творческое осмысление важных страниц истории страны.