Самарский кроликовод Сергей Аринин: серебристые кролики – идеальный вариант для небольших ферм

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Самарский кроликовод Сергей Аринин уверяет, что серебристые кролики – идеальный вариант для небольших ферм. Достаточно крупная, но компактная порода была выведена советскими селекционерами в середине прошлого века и является очень перспективной в наши дни. Сергей выращивает этих животных четыре года.



– Эти кролики в отличие от великанов не такие большие, и их можно содержать на сетке. Их лапы не стираются. Соответственно в клетках всегда чисто и сухо, а значит, нет никаких болезней. Для кроликов это очень важно, так как они не поддаются лечению, любая болезнь их сразу губит. Летом клетки размещаю в тени деревьев, а зимой убираю под крышу, в теплицу.



Эти кролики спокойно переносят морозы, прекрасно себя чувствуют при –30 градусах. Огромный плюс – быстро набирают вес, – говорит Сергей.



Выращивать кроликов впервые он попробовал еще в юношестве. Опыт разведения пушистых питомцев понравился и запомнился. Спустя несколько лет Сергей вновь увлекся сельскохозяйственным хобби. Ферма Аринина совсем небольшая – всего 15 кроликоматок и три самца. Общее поголовье порой дорастает до 200 кроликов. Этого вполне достаточно, чтобы заниматься любимым делом, при этом окупать его и немного зарабатывать.

Фото: пресс-служба правительства СО