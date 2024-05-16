Самарский космонавт Олег Кононенко рассказал о ходе эксперимента на МКС

Вместе с коллегами он изучает космическую коррозию внешних поверхностей на отечественном сегменте международной станции. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Тестовый сеанс эксперимента "Кварц-М" с фотофиксацией выполнили 15 мая, пишет Сова.
- В динамическом режиме будет изучаться космическая коррозия поверхностей модулей российского сегмента МКС при совместном воздействии факторов внешней атмосферы в условиях эксплуатации, - приводят слова Олега Кононенко в Роскосмосе.
Там добавили, что в будущем сведения планируют применять при разработке рекомендаций по защите рабочих деталей.
Еще одно исследование отечественных специалистов на МКС - "Перспектива-КМ". Его результаты будут учитывать при создании новых материалов.
- Оборудование установили во время выхода в открытый космос 25 апреля, - напомнил Кононенко. - Затем внутри станции собрали электрическую схему эксперимента. Часть команд выдали в Центре управления полетами с Земли. Одна из моих основных задач состояла в фото- и видеофиксации разворачивания конструкций.