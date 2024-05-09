Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем Победы

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Вместе с коллегами Николаем Чубом и Александром Гребенкиным он с Международной космической станции напомнил о подвиге наших предков.

Олег Кононеко объяснил, что с годами становится все меньше очевидцев тех событий, поэтому сегодня особенно важно сохранить память о них и передавать ее молодежи, пишет Сова.

- Сегодня мы благодарим и чтим тех, кто принес Победу, освободив мир от нацизма, тех, кто смог остановить врага ценой своей жизни, тех, кто смог вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну, - сказал Николай Чуб.

Он добавил, что именно благодаря этим людям спустя 16 лет удалось открыть человечеству космос.

- Отсюда, с орбиты Земли, мы видим, насколько маленькая и хрупкая наша планета, - заявил Александр Гребенкин. - Давайте помнить об этом и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне, рассказывать детям об этих удивительных людях. Человек бессмертен, пока жива память о нем.