Самарский историк Анастасия Карбовничая расскажет в СОУНБ о творчестве Зураба Церетели

19 ноября 2025 13:20
151
Самарский историк Анастасия Карбовничая расскажет в СОУНБ о творчестве Зураба Церетели

21 ноября в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает посетить лекцию «Зураб Церетели. Корни волшебного сада». О жизни и творчестве всемирно известного живописца, народного художника СССР и России расскажет Анастасия Карбовничая – самарский историк, экскурсовод, методист филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре.

Арт-лекция станет одним из заключительных событий в рамках выставки Зураба Церетели «Я садовником родился», которая завершится уже 23 ноября. В экспозиции представлены 118 работ автора: живопись, графика, скульптура, а также произведения в технике горячей эмали. Все вместе они призваны отразить долгий и удивительный в своём многообразии творческий путь Зураба Константиновича. Каждая картина, каждый рельеф и скульптура художника – это жизнеутверждающая новелла, наполненная символизмом цвета, экспрессией форм и глубоким философским смыслом. Созданный мастером творческий мир поистине напоминает живописный сад, полный удивительных деревьев. Но если стволы и ветви деревьев этого сада хорошо видны любому неискушенному зрителю, то для того, чтобы узреть их корни, необходимо погрузиться в исторический контекст творчества мэтра, а также понять, где он черпал своё вдохновение и кем были его учителя.

«Пикассо и Шагал. Они повлияли на меня своим индивидуальным отношением к творчеству – это очень много значит. Они не похожи ни на кого», –  признавался Зураб Константинович. «В СССР учили так, чтобы все были друг на друга похожи. Это проявлялось во всем: у магазинов были одинаковые витрины, люди одинаково одевались, постоянно звучало "не положено"... Считалось, что если ты живописец, то занимайся только живописью, если скульптор – скульптурой. И когда я познакомился с Пикассо и Шагалом, я увидел: они, живописцы, делают и скульптуру, и графику, используют в работе самые разные материалы. Это меня вдохновило и убедило в правильности моего пути», – говорил мастер.

Однако на Зураба Церетели повлияли не только Пабло Пикассо и Марк Шагал, но также Анри Матисс, Поль Сезанн, Василий Шухаев, а также многие другие отечественные и зарубежные художники. Как их творчество отозвалось в произведениях мэтра? И где они, корни «волшебного сада» Церетели? Об этом узнаем на арт-лекции Анастасии Карбовничей!

21 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Стоимость посещения экспозиции «Я садовником родился», в рамках которой проводится лекция «Зураб Церетели. Корни волшебного сада», составляет 150 руб. для школьников, студентов и пенсионеров, 300 руб. – для взрослых. Дети до 6 лет и другие категории граждан, имеющие льготы, могут посетить выставку бесплатно. Оплата по Пушкинской карте доступна на сайте СОУНБ и на сайте smr.kassir.ru.

 

