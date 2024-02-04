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Самарский губернатор пересел на LADA Aura

4 февраля 2024 12:44
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Самарский губернатор пересел на LADA Aura

Своими впечатлениями от нового вазовского автомобиля Дмитрий Азаров поделился на своей странице во ВКонтакте.   

«Неделю езжу, отличная машина!»- прокомментировал он.

Губернаторская AURA - первая на дорогах Самарской области и одна из первых собранных на тольяттинском автогиганте. Модель прошла сертификацию, а серийное производство этого седана бизнес-класса АВТОВАЗ планирует запустить летом этого года.

Модель сделана на базе LADA Vesta, но получилась более просторной. У "Ауры" коробка-автомат и 1,8-литровый двигатель мощностью в 122 лошадиных силы. 

В июне прошлого года модель представили на ПМЭФ-2023. Позже ее во время рабочей поездки в Самарскую область оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дмитрий Азаров последовательно поддерживает продукцию  тольяттинского АВТОВАЗа личным примером. Помимо служебной LADA Aura у губернатора Самарской области есть собственная LADA Vesta Sport. Дмитрий Азаров стал первым покупателем автомобиля в день официального старта продаж модели. За рулем этого автомобиля глава региона ездит не только по Самарской области, но и далеко за ее пределами. Так, на ПМЭФ-2022 вместе с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым приехал за рулем своей «ласточки» на совещание по развитию автопрома под председательством Президента Владимира Путина. 

Стоит отметить, что многие инициативы по поддержке российского автопрома, высказанные Дмитрием Азаровым, впоследствии были приняты на федеральном уровне. Например, это предложение закупать только российские автомобили для автопарков органов власти, а также использовать их в такси и каршеринге.

Фото: личная страница губернатора ВКонтакте.

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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