Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу с ранением добраться домой после госпиталя

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В Самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества» обратилась жена участника СВО Юрия. Он проходил лечение в Екатеринбурге. Женщина попросила помочь привезти супруга домой из аэропорта.

Социальные координаторы откликнулись на просьбу и помогли оперативно решить вопрос. При поддержке организации «Союз десантников» был организован удобный транспорт.

Сейчас Юрий дома восстанавливается после перенесенных ранений. Затем в фонде обещают семье помочь с оформлением документов и консультациями.

За три месяца в Самарский филиал Госфонда обратились более 2 тысяч человек – ветераны СВО и их семьи. Социальные координаторы приняли более 3300 обращений по разным вопросам. В фонде консультируют по мерам поддержки, составляют программу адаптации и социализации для каждого бойца индивидуально, помогают с устройством на работу или переобучением новой профессии. Если есть такая необходимость, ветеранам СВО организуют адаптацию жилья и помогают с покупкой средств реабилитации.

Фото: ЦУР СО