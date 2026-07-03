Самарских журналистов приглашают стать участниками конкурса «Многоликая Россия»

Стартовал прием заявок на участие в XVII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия», объявленном Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Цель конкурса - выявление и поощрение наиболее значимых и талантливых работ журналистов, освещающих в средствах массовой информации жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России.
Конкурс проводится для содействия популяризации и сохранению национальных традиций народов России, выявления лучших журналистских материалов о культурном наследии и этнокультурном развитии, а также привлечения внимания к традиционным ценностям через поддержку талантливых фоторабот, отражающих многообразие праздничных традиций в условиях полиэтнического пространства Российской Федерации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Цикл телесюжетов»,
«Цикл публикаций в печатных изданиях»,
«Цикл радиопередач (репортажей)»,
«Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)»,
«Цикл материалов в Интернет-СМИ»,
«Лучший проект в цифровых медиа, посвященный межкультурному диалогу»,
«Детско-юношеские проекты в СМИ»,
«Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов Российской Федерации»,
«Серия фоторабот: национальные праздники народов России».
Еще победителя определят в номинации «Гран-при», где размер денежного поощрения составит – 500 тыс. рублей. В остальных номинациях победители получат от 100 до 50 тысяч рублей.
Заявки принимаются агентством «Татмедиа» до 1 сентября 2026 года (включительно) по электронной почте: mnogolikaya@internet.ru.
Все подробности, анкета и положение о конкурсе на сайте tatmedia.tatarstan.ru.