Самарских журналистов приглашают стать участниками конкурса «Многоликая Россия»

Стартовал прием заявок на участие в XVII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия», объявленном Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Цель конкурса - выявление и поощрение наиболее значимых и талантливых работ журналистов, освещающих в средствах массовой информации жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России.

Конкурс проводится для содействия популяризации и сохранению национальных традиций народов России, выявления лучших журналистских материалов о культурном наследии и этнокультурном развитии, а также привлечения внимания к традиционным ценностям через поддержку талантливых фоторабот, отражающих многообразие праздничных традиций в условиях полиэтнического пространства Российской Федерации.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Цикл телесюжетов»,

«Цикл публикаций в печатных изданиях»,

«Цикл радиопередач (репортажей)»,

«Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)»,

«Цикл материалов в Интернет-СМИ»,

«Лучший проект в цифровых медиа, посвященный межкультурному диалогу»,

«Детско-юношеские проекты в СМИ»,

«Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов Российской Федерации»,

«Серия фоторабот: национальные праздники народов России».

Еще победителя определят в номинации «Гран-при», где размер денежного поощрения составит – 500 тыс. рублей. В остальных номинациях победители получат от 100 до 50 тысяч рублей.

Заявки принимаются агентством «Татмедиа» до 1 сентября 2026 года (включительно) по электронной почте: mnogolikaya@internet.ru .