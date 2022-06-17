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Самарских старшеклассников научат распознавать фейки 

17 июня 2022 11:36
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Самарских старшеклассников научат распознавать фейки 

Минпросвещения России и АНО «Диалог Регионы» в рамках ПМЭФ 2022 договорились о реализации совместного образовательного проекта по цифровой грамотности для учителей и учеников старших классов.
Россия не исключение во всемирной эпидемии фейков. Фейки в интернет-пространстве приносят реальный вред в жизни: экономическая напряженность, влияние на государство и жизни людей, вплоть до фатальных случаев распространения фейков о чипировании вакциной и способах самолечения. Каждый второй пользователь интернета ежедневно встречается с фейками. Самая уязвимая прослойка общества – дети, не владеющие критическим мышлением и способами проверки информации.


В рамках подписанного 16 июня соглашения Минпросвещения и «Диалог» привлекут сообщество учителей к разъяснению, корректной верификации фейков и противодействию недостоверной информации.
«Сегодня мы сталкиваемся с тем, что объем информации, распространяемой в интернете, колоссален. И в опасности находятся прежде всего наши дети, которые могут довериться фейкам и попасть под дурное влияние. Крайне важно научить молодое поколение отделять истину от вымысла, самостоятельно верифицировать данные. Минпросвещения ведет систематическую работу по борьбе с недостоверными сведениями в интернете. Важнейшей ее частью стало создание ГИС «Моя школа», где ученики могут получить достоверную информацию по всем школьным предметам. Мы надеемся, что подписание данного соглашения послужит еще одним стимулом в реализации этого важного направления», - сказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Повышение цифровой грамотности важно начинать со школы, прививая детям основы критического мышления и привычку проверки любой информации, с которой они сталкиваются в интернете. Это базовый навык в интернете для любого человека. Мы на системной основе занимаемся фейками и совместно с Минпросвещения задумали крупный проект по внедрению образовательного контента по проверке информации в школах. Надеюсь, наши совместные усилия научат детей безопасному поведению в сети и спасут их от любых информационных угроз», - добавил генеральный директор «Диалога» Владимир Табак.
 

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